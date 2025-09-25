Job-Kahlschlag bei Bosch trifft weitere 13.000 Stellen

Der deutsche Autozulieferer Bosch muss Kosten sparen und reduziert daher seine Belegschaft um weitere 13.000 Stellen. Betroffen sind vor allem die deutschen Standorte der Autozuliefersparte Mobility. Die Maßnahmen sollten bis Ende 2030 abgeschlossen sein, teilte das Unternehmen aus Gerlingen bei Stuttgart mit.

Größere Anpassungen plane Bosch unter anderem an den Standorten Stuttgart-Feuerbach, Schwieberdingen, Waiblingen und Bühl/Bühlertal in Baden-Württemberg sowie im saarländischen Homburg. Auch Bosch Österreich ist vom Stellenabbau betroffen, kommt aber vergleichsweise glimpflich davon. "Bei Bosch in Österreich sind im Engineering-Bereich rund 40 Stellen betroffen, mit dem Ziel, den Abbau sozialverträglich zu gestalten", heißt es auf KURIER-Anfrage. Insgesamt beschäftigt Bosch in Österreich rund 3.300 Mitarbeitende.“

Ende 2024 hatte der Konzern weltweit insgesamt fast 417.900 Beschäftigte - und damit rund 11.600 weniger als ein Jahr zuvor. In Deutschland sank die Mitarbeiterzahl um gut 4.500 auf mehr als 129.600 (minus 3,4 Prozent).

Wettbewerbsfähigkeit soll verbessert werden

„Wir müssen dringend an der Wettbewerbsfähigkeit im Mobility-Bereich arbeiten und unsere Kosten weiter dauerhaft senken. Dazu setzen wir viele Hebel in Bewegung“, sagte Bosch-Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Stefan Grosch. „Bedauerlicherweise kommen wir dabei auch nicht um einen weiteren Stellenabbau über das bereits kommunizierte

Maß herum. Das schmerzt uns sehr, doch es führt leider kein Weg daran vorbei.“