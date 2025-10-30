Von der Badehose zu den Kufen: Hollabrunn rüstet sich für Eissaison

Auch wenn es noch vereinzelt schöne, sonnige Tage gibt: Die Badesaison endete im Hollabrunner Freibad mit 14. September. Seither fanden Einwinterungsabeiten statt, die nun abgeschlossen sind. Was bedeutet, dass die Vorbereitungen für die Eissaison auf der Hollabrunner Kunsteisbahn beginnen können.

Zahlreiche Highlights für Eissaison geplant Bei der ersten Besprechung wurde Termine und Abläufe zwischen den Eismeistern, der Kantine, dem Eishockeyteam "Wild Hogs" und den Eisstockschützen abgeklärt. Der Saisonstart ist, je nach Witterung, spätestens am 1. Dezember geplant. Neben dem regulären Publikumslauf warten einmal mehr zahlreiche Highlights wie Eislaufkurse, Eisdiscos und natürlich der Meisterschaftsbetrieb der Wild Hogs Hollabrunn auf die Gäste.

Wie sah nun die Badesaison in Hollabrunn aus? Dass der Sommer und besonders der Juli sehr durchwachsen war, trübt die Bilanz. Dennoch: Die Stadtgemeinde Hollabrunn zählte 13.919 zahlende Badegäste. Veranstaltungen kamen im Freibad gut an Besonders positiv war die Resonanz auf die beiden Veranstaltungen, die Neuauflage des Grillabends und die Hundebadetage, die Ende September – nach Badeschluss – zum zweiten Mal angeboten wurden. Beide Formate waren gut besucht und sorgten für eine tolle Stimmung.