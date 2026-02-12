Energiegemeinschaft mit eigenem Windrad übernimmt Vorreiterrolle in NÖ

Sie ist beinahe 30 Jahre alt, hat einen Rotordurchmesser von 44 Metern und eine Nennleistung von 0,6 Megawatt: Das ist die Windkraftanlage "Hagenbrunn I", die seit 1997 Strom erzeugt. Seit dem Vorjahr wird sie von der Energiegemeinschaft Hagenbrunn-Enzersfeld gepachtet.

"Mit der Entscheidung, ein Windrad zu pachten und den erzeugten Strom regional zu nutzen, hat die Gemeinschaft eine Vorreiterrolle in Österreich übernommen. Aktuell gibt es nur einige wenige regionale Energiegemeinschaften, die ein eigenes Windrad gepachtet haben, inklusive aller Rechte und Pflichten", weiß Gerhild Grabitzer, Sprecherin der WEB Windenergie AG, der das Windrad gehört. Das Windrad der EG ist das einzige, das von der W.E.B. verpachtet wird. Die erwartete Jahresproduktion liegt bei 945,339 MWh. EG hat gesamte Stromproduktion übernommen Seit 1. Oktober 2025 betreibt die regionale Energiegemeinschaft (EG) Hagenbrunn-Enzersfeld ihr eigenes Windrad. Mit der Pacht der Windkraftanlage „Hagenbrunn I“ hat die EG die gesamte Stromproduktion der Anlage übernommen. Die W.E.B betreibt das Windrad seit 1997 und ist in dieser innovativen Partnerschaft auch zukünftig für das technische Service verantwortlich ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © W.E.B. Die Energiegemeinschaft Hagenbrunn-Enzersfeld hat ein Windrad der W.E.B. gepachtet. Über diese Vorreiterrolle freuen sich (v.l.): Stefan Döber (W.E.B) und Vizebürgermeisterin Helga Ronge (Enzersfeld), Vizebürgermeister Rudolf Schwarzböck (Hagenbrunn) und Hagenbrunns Bürgermeister Friedrich Vinzens (r.).

Exklusiver Wind-Strom für EG-Mitglieder Der erneuerbare Strom aus dem Windrad steht exklusiv der EG zur Verfügung. In den vergangenen drei Monaten wurden bereits 85 Prozent der Produktion von etwa 230.000 kWh an die rund 300 EG-Mitglieder geliefert. Diese profitieren gleich zweifach: zum einen von sauberem, regional erzeugtem Strom zu niedrigen Fixpreisen, zum anderen von vergünstigten Netzentgelten. Die regionale Energiegemeinschaft ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Hagenbrunn und Enzersfeld. Auch die Gemeinden selbst sind dabei, die Gemeindeführungen beider Kommunen zählen zu den Gründungsmitgliedern.