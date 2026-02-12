Energiegemeinschaft mit eigenem Windrad übernimmt Vorreiterrolle in NÖ
Sie ist beinahe 30 Jahre alt, hat einen Rotordurchmesser von 44 Metern und eine Nennleistung von 0,6 Megawatt: Das ist die Windkraftanlage "Hagenbrunn I", die seit 1997 Strom erzeugt. Seit dem Vorjahr wird sie von der Energiegemeinschaft Hagenbrunn-Enzersfeld gepachtet.
"Mit der Entscheidung, ein Windrad zu pachten und den erzeugten Strom regional zu nutzen, hat die Gemeinschaft eine Vorreiterrolle in Österreich übernommen. Aktuell gibt es nur einige wenige regionale Energiegemeinschaften, die ein eigenes Windrad gepachtet haben, inklusive aller Rechte und Pflichten", weiß Gerhild Grabitzer, Sprecherin der WEB Windenergie AG, der das Windrad gehört. Das Windrad der EG ist das einzige, das von der W.E.B. verpachtet wird. Die erwartete Jahresproduktion liegt bei 945,339 MWh.
EG hat gesamte Stromproduktion übernommen
Seit 1. Oktober 2025 betreibt die regionale Energiegemeinschaft (EG) Hagenbrunn-Enzersfeld ihr eigenes Windrad. Mit der Pacht der Windkraftanlage „Hagenbrunn I“ hat die EG die gesamte Stromproduktion der Anlage übernommen. Die W.E.B betreibt das Windrad seit 1997 und ist in dieser innovativen Partnerschaft auch zukünftig für das technische Service verantwortlich ist.
Exklusiver Wind-Strom für EG-Mitglieder
Der erneuerbare Strom aus dem Windrad steht exklusiv der EG zur Verfügung. In den vergangenen drei Monaten wurden bereits 85 Prozent der Produktion von etwa 230.000 kWh an die rund 300 EG-Mitglieder geliefert. Diese profitieren gleich zweifach: zum einen von sauberem, regional erzeugtem Strom zu niedrigen Fixpreisen, zum anderen von vergünstigten Netzentgelten.
Die regionale Energiegemeinschaft ist ein Zusammenschluss engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Hagenbrunn und Enzersfeld. Auch die Gemeinden selbst sind dabei, die Gemeindeführungen beider Kommunen zählen zu den Gründungsmitgliedern.
Das Windrad hat die EG zwar gepachtet, die WEB Windenergie AG bleibt aber als erfahrener Partner an ihrer Seite und stellt die technische Betreuung der Anlage sicher. "Die Verantwortung für das Projekt liegt jedoch bei der Energiegemeinschaft, die Organisation und Stromverteilung eigenständig koordiniert", betont Gabitzer. Die gepachtete Anlage, eine Vestas V44, soll noch viele weitere Jahre in Betrieb bleiben.
Strom wird innerhalb der Region verteilt
Haushalte in Hagenbrunn und Enzersfeld können weiterhin Mitglied der EG werden, sofern sie sich im definierten regionalen Netzgebiet befinden. Der Strom darf ausschließlich innerhalb dieser Region verteilt werden. "Genau das macht das Modell besonders nachhaltig, wirtschaftlich und gemeinschaftsorientiert", so die Unternehmenssprecherin.
Kommentare