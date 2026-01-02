Bahn-Häuschen gesprengt: Straßensperre zwischen Platt und Guntersdorf

Die Gemeinde Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) informiert, dass die Straße zwischen Platt und Guntersdorf , die L1064, bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen gesperrt ist.

Der Grund für die Sperre: Noch im alten Jahr sprengten unbekannte Täter das Sicherungshäuschen beim Bahnübergang Richtung Platt. Deswegen funktioniert die Lichtanlage dort nicht mehr. Jeder Zug wird ein Pfeifsignal absetzen.

Straße zwischen Platt und Guntersdorf gesperrt

Noch am Mittwoch wurde die Straße gesperrt und der Verkehr über Zellerndorf und Watzelsdorf umgeleitet. "Die ÖBB freut sich über Hinweise bezüglich der Sachbeschädigung", postete die Gemeinde auf ihrem Social-Media-Account.