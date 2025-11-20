Am Dienstag waren die Amtstierärzte vor Ort, Mittwoch wurde analysiert, am Donnerstag liegen die Ergebnisse auf dem Tisch: Der Schweinemastbetrieb des Guts Hardegg in Großkadolz im Bezirk Hollabrunn wurde, wie berichtet, vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) wegen Tierquälerei angezeigt.

Nicht nur die Bezirkshauptmannschaft, auch die Agrarmarkt Austria, kurz AMA, überprüfte den Betrieb im Pulkautal, immerhin trägt er das AMA-Gütesiegel und heftet sich tierartgerechte Haltung auf die Fahnen. "Im Zuge der Kontrolle am 18. November konnten die in den Medien dargestellten Bilder nicht bestätigt werden", sagte AMA-Sprecherin Kristijana Lastro auf KURIER-Nachfrage. Nur einzelne Abweichungen in der Vergangenheit Im Schweinemastbetrieb in Großkadolz habe es in der Vergangenheit zwar einzelne Abweichungen gegeben, "jedoch wurden seitens externer Kontrollstellen keine gravierenden Verstöße gegen unsere Richtlinienanforderungen festgestellt", so die Sprecherin. Das AMA-Kontrollsystem sehe angekündigte Routinekontrollen ebenso vor, wie unangekündigte Kontrollen.

Die Mitarbeiter, die auf den Videos zu sehen sind, wurden von der Hollabrunner BH bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Der Betrieb von Maximilian Hardegg wurde, laut AMA, Mitte 2024 von einer unabhängigen akkreditierten Kontrollstelle umfassend kontrolliert. Im Jahr davor gab es eine unangekündigte Kontrolle. Laut Kontrollplan 2025 wäre in den nächsten drei bis vier Wochen wieder eine unangekündigte Kontrolle eingeplant gewesen. Verhalten auf Videos widerspricht AMA-Grundwerten "Wir möchten in aller Klarheit anmerken, dass das im Video-Material des VGT dargelegte menschliche Verhalten gegenüber Tieren unseren Grundwerten gänzlich widerspricht", betont Lastro. Und ergänzt: "Wir halten jedoch fest, dass derartige Verhaltensweisen während AMA-Gütesiegel-Kontrollen oder behördlichen Kontrollen naturgemäß nicht auftreten."

Anzeige gegen die Mitarbeiter am Video Die Amtstierärzte der Bezirkshauptmannschaft haben ebenso geprüft. "Es werden nun Maßnahmen ausgearbeitet, die dem Betrieb vorgeschrieben werden", sagt Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss im KURIER-Gespräch. In welche Richtung diese gehen können, verriet er noch nicht. Was er jedoch sagen konnte: "Gegen die Mitarbeiter, die auf den Videos zu sehen sind, haben wir heute Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet."