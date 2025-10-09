"Das ist mir völlig bewusst, dass da wahrscheinlich nichts rauskommen wird", sagt Benjamin Steyrer am anderen Ende der Leitung. Dennoch habe sich der besorgte Katzenbesitzer kürzlich an die Polizei gewandt, um Anzeige gegen unbekannt zu erstatten. Seit Juli sollen innerhalb weniger Wochen mehrere Katzen spurlos verschwunden sein, schildert der Obmann der "Freunde der Herrieder Straße". Sein Verdacht: Fälle von Tierquälerei in der Melker Siedlung, die er selbst bewohnt.

Auslöser für die Befürchtung war das plötzliche Verschwinden seines eigenen Katers. Um den Vierbeiner wiederzufinden teilte Steyrer eine entsprechende Anzeige in den sozialen Medien. Daraufhin hätten sich unter dem Posting mehrere Kommentare von Personen aus der Region gesammelt, die ihre Katzen ebenfalls vermissen. Eine intensive, digitale sowie analoge Suche sowie mehrere Nachfragen bei ansässigen Straßenmeistereien, Bauhof und Tierärzten hätten ebenfalls keine Anhaltspunkte zum Verbleib der Tiere geliefert. Behörden informiert Steyrers Kater ist mittlerweile wieder aufgetaucht. Das Tier sei jedoch mit schweren Verletzungen nach Hause zurückgekehrt. Woher die Wunde an der Schulter stammt und ob sie mutwillig zugefügt wurde, ist unklar. Die behandelnde Tierärztin vermute allerdings, dass der Kater getreten wurde. Darüber hinaus sei im gleichen Zeitraum die Katze des Melkers mutmaßlich durch Frostschutzmittel vergiftet. Beide Vorfälle haben sich laut dem Katzenbesitzer innerhalb von etwa zehn Tagen ereignet.