Internisten-Trio eröffnet in Göllersdorf seine "Praxis mit Herz"

"Aus Kollegen sind Freunde geworden und jetzt zaubern wir etwas tolles, großes aus dem Hut", strahlt Sabine Neudorfsky, als sie erzählt, wie die drei Medizinier zur neuen Gruppenpraxis in der Göllersdorfer Mühlgasse im Bezirk Hollabrunn zusammengefunden haben.

Elf Wohneinheiten wurden an dieser Adresse im Vorjahr fertiggestellt, da war schon klar, dass es in dem Gebäude auch eine Arztpraxis geben werde. Neudorfsky ist Allgemeinmedizinerin, Ärztin für Innere Medizin, Notärztin und Ärztin bei der Feuerwehr. Sie behandelt bereits seit der ersten Novemberwoche in ihrer neuen Praxis. Mit 20. November beginnt Huu-Van Michael Tran in der Göllersdorfer Ordi. Dazwischen wurde die Eröffnungsfeier der "praxis mit herz" geschoben. Internisten wollen eine Marke in Göllersdorf werden "Uns hat das Wortspiel gefallen. Wir sind alle drei Internisten. Mit Herz fürs Herz", schmunzelt die Medizinerin. Was das Internisten-Trio mit dem Namen noch vor hat: "Eine Marke erschaffen, die die Bevölkerung kennt", betont Neudorfsky. Der dritte Arzt im Bunde ist Omar Ghazal, der im Jänner in die Wahlarztpraxis dazustoßen wird.

Er, wie auch Tran, arbeiten beide noch im Stockerauer Krankenhaus. "Ich bin nur noch im niedergelassenen Bereich", hängte die Göllersdorferin ihre Tätigkeit im Spital bereits an den Nagel. "Ich werde ab Februar reduzieren und halbe, halbe machen", erzählt Tran, der aus Vorarlberg kommt, in Wien Medizin studiert hat und nun in Niederösterreich als Arzt tätig ist. Da lacht Ghazal: "Ich bin eigentlich ein Wiener, der in Innsbruck studiert hat."