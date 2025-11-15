Internisten-Trio eröffnet in Göllersdorf seine "Praxis mit Herz"
"Aus Kollegen sind Freunde geworden und jetzt zaubern wir etwas tolles, großes aus dem Hut", strahlt Sabine Neudorfsky, als sie erzählt, wie die drei Medizinier zur neuen Gruppenpraxis in der Göllersdorfer Mühlgasse im Bezirk Hollabrunn zusammengefunden haben.
Elf Wohneinheiten wurden an dieser Adresse im Vorjahr fertiggestellt, da war schon klar, dass es in dem Gebäude auch eine Arztpraxis geben werde. Neudorfsky ist Allgemeinmedizinerin, Ärztin für Innere Medizin, Notärztin und Ärztin bei der Feuerwehr. Sie behandelt bereits seit der ersten Novemberwoche in ihrer neuen Praxis. Mit 20. November beginnt Huu-Van Michael Tran in der Göllersdorfer Ordi. Dazwischen wurde die Eröffnungsfeier der "praxis mit herz" geschoben.
Internisten wollen eine Marke in Göllersdorf werden
"Uns hat das Wortspiel gefallen. Wir sind alle drei Internisten. Mit Herz fürs Herz", schmunzelt die Medizinerin. Was das Internisten-Trio mit dem Namen noch vor hat: "Eine Marke erschaffen, die die Bevölkerung kennt", betont Neudorfsky. Der dritte Arzt im Bunde ist Omar Ghazal, der im Jänner in die Wahlarztpraxis dazustoßen wird.
Er, wie auch Tran, arbeiten beide noch im Stockerauer Krankenhaus. "Ich bin nur noch im niedergelassenen Bereich", hängte die Göllersdorferin ihre Tätigkeit im Spital bereits an den Nagel. "Ich werde ab Februar reduzieren und halbe, halbe machen", erzählt Tran, der aus Vorarlberg kommt, in Wien Medizin studiert hat und nun in Niederösterreich als Arzt tätig ist. Da lacht Ghazal: "Ich bin eigentlich ein Wiener, der in Innsbruck studiert hat."
Was die drei Mediziner in Göllersdorf anbieten werden: "Gute internistische Basismedizin. Außerdem werden wir den Hausarzt-Bedarf abdecken", versichert Neudorfsky bei der Eröffnung. Sie hofft jedenfalls auf viele Patienten, die künftig in ihre 120 Quadratmeter große "praxis mit herz" kommen werden. "Fühlt euch wie Zuhause", forderte sie die Gäste auf. Besonderes Augenmerk sollte auf die vielen süßen Köstlichkeiten gelegt werden, die habe nämlich "die gute Seele der Familie", Johanna Heindl, gebacken.
Gruppenordination steigert Attraktivität der Gemeinde
Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) brachte der Ärztin Blumen zur Eröffnung mit. "Die neue Gruppenordination unterstreicht die Attraktivität unserer Marktgemeinde", ist er froh über den medizinischen Zuwachs. Dies sei ein weiterer guter Schritt Richtung Qualitätssicherung im Gesundheitsbereich. "Danke, dass du Göllersdorf gewählt hast", richtete er sich an Sabine Neudorfsky.
Kommentare