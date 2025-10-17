Niederösterreich

Robert Palfrader las mit Humor und Tiefgang in Gänserndorf

Fünf Personen auf einer Bühne
"Ein paar Leben später" heißt der Roman von Kabarettist Palfrader, den er in der Gänserndorfer BHAK/BHAS vortrug.
17.10.25, 10:49
Es war ein Abend voller Lacher, als sich die Aula der BHAK/BHAS Gänserndorf in eine Bühne verwandelte - für den Kabarettisten Robert Palfrader.

Der Schauspieler las aus seinem Roman "Ein paar Leben später" und punktete dabei beim Publikum mit Tiefgang, Humor und natürlich österreichischem Schmäh. Mit seiner unverwechselbaren Art zog er schnell alle in seinen Bann. 

Lachen, staunen und nachdenken

Mit pointierten Geschichten, scharfer Beobachtungsgabe und feiner Ironie sorgte Palfrader für einen Abend, an dem lachen, staunen und nachdenken dicht beieinanderlagen. Seine Mischung aus Erzählkunst und Bühnenpräsenz machte die Lesung zu einem echten Highlight im Gänserndorfer Kulturkalender.

Die Stimmung an diesem Abend, der von der BHAK/BHAS Gänserndorf, dem Digital Competence Center Gänserndorf und dem Elternverein organisiert wurde, war bestens. Ein besonderer Abend war es für Sabine Ziegelhuber, es handelte sich um ihre letzte Veranstaltung im Dienste als Leiterin der Gänserndorfer Bücherei.

