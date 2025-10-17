Robert Palfrader las mit Humor und Tiefgang in Gänserndorf

Es war ein Abend voller Lacher, als sich die Aula der BHAK/BHAS Gänserndorf in eine Bühne verwandelte - für den Kabarettisten Robert Palfrader .

Der Schauspieler las aus seinem Roman "Ein paar Leben später" und punktete dabei beim Publikum mit Tiefgang, Humor und natürlich österreichischem Schmäh. Mit seiner unverwechselbaren Art zog er schnell alle in seinen Bann.

Lachen, staunen und nachdenken

Mit pointierten Geschichten, scharfer Beobachtungsgabe und feiner Ironie sorgte Palfrader für einen Abend, an dem lachen, staunen und nachdenken dicht beieinanderlagen. Seine Mischung aus Erzählkunst und Bühnenpräsenz machte die Lesung zu einem echten Highlight im Gänserndorfer Kulturkalender.