IT made in Gänserndorf – Kolleg für digitale Zukunftsberufe startet 2026

Gänserndorf bekommt ein IT-Kolleg. Diese Neuigkeit wurde bereits 2022 verkündet, gleichzeitig mit einem straffen Zeitplan: Im September 2025 sollten die ersten Studierenden ihre Ausbildung dort beginnen können. Obwohl sich Christoph Jank, Direktor der BHAK-BHAS und Direktor des künftigen IT-Kollegs, ins Zeug legte, konnten nicht alle Rahmenbedingungen erfüllt werden, um einen guten Start zu ermöglichen. "Wir starten ein Jahr verspätet. Aber wir haben jetzt Leute gefunden, die die Anforderungen an eine neue, praxisorientierte Schule mit Leben füllen werden", ist er froh, dass alles auf Schiene ist. Denn das war mit Blick auf den Lehrer- und Fachkräftemangel nicht so einfach.

Die Homepage für das DCC, das "Digital Competence Center" Gänserndorf, ist fertig, der Werbefolder ebenso wie das Werbevideo, die Räume und die Infrastruktur. "Alles, was wir jetzt noch brauchen, sind Schüler", so Jank. Diese entscheiden meist bis zum Jahreswechsel, wie es weitergehen soll. Darum wird das neue IT-Kolleg den künftigen Absolventen in den kommenden Monaten vorgestellt. Darauf freut sich Jank bereits: "Jetzt wird’s cool." Denn er hat in Markus Aulenbach auch einen Partner gefunden, "der die Expertise hat, die wir brauchen". Lernen, was Unternehmen brauchen Denn als klar war, dass das IT-Kolleg seinen Sitz in Janks Schule haben und er somit Direktor werden würde, war für ihn klar, dass er Partner aus der Wirtschaft mit ins Boot holen will. "Ich will nicht am Bedarf vorbei ausbilden." Am DCC sollen die Studierenden das lernen, was sie wollen und das, was Unternehmen brauchen.

Digital Competence Center Gänserndorf Ab dem Schuljahr 2026/27 startet das IT-Kolleg als Abendschule.

Standort ist in der BHAK/BHAS Gänserndorf in der Hans-Kudlich-Gasse 30.

In sechs Semestern erwerben die Studierenden fundierte IT-Kompetenzen auf HTL-Niveau.

Die Reifeprüfung einer AHS oder BHS oder eine Berufsreifeprüfung sind Voraussetzung, um am Gänserndorfer IT-Kolleg studieren zu können.

Das Kolleg wird als Abendschule geführt (17.30 Uhr bis 22 Uhr); dadurch ist der Besuch des Digital Competence Centers, kurz DCC, Gänserndorf berufsbegleitend möglich.

Nach sechs Semestern wird mit einer Reife- und Diplomprüfung auf HTL-Niveau abgeschlossen.

Nach einer darauffolgenden dreijährigen beruflichen Praxis kann der Titel "Ingenieur" beantragt werden.

Alle Infos sind auf der Homepage des IT-Kollegs zu finden: dcc-gaenserndorf.at