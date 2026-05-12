Weinviertel: Schadenssanierer Soluto investiert in neue Europa-Zentrale

Vom ehemaligen Gerichtsgebäude am Korneuburger Hauptplatz hinaus in den Tresdorfer Gewerbepark: Das hat Martin Zagler, Gründer und Eigentümer von Soluto im ersten Moment nicht unbedingt begeistert. Doch: "14 Monate nach Barbaras Idee sind wir hier eingezogen", berichtet Zagler bei der Eröffnung der Europa-Zentrale des Unternehmens, das sich auf Schadenssanierung spezialisiert hat.

Für den Betrieb ist es ein Nach-Hause-Kommen. Denn das Stammhaus mit 85 Mitarbeitern befand sich bereits in Tresdorf. Nun eben auch die Zentrale mit zwölf Mitarbeitern, in der alle wichtigen Unternehmensentscheidungen getroffen werden. Soluto erobert Deutschland Vor vier Wochen hat Soluto seinen ersten Standort in Deutschland eröffnet - und es sollen noch mehr werden. Der Schadensanierer hat in der Metropolregion München einen Eigenstandort eröffnet. "Wir haben uns lange auf diesen Schritt vorbereitet, müssen den deutschen Markt dennoch erst in der Praxis kennenlernen. Deswegen starten wir mit einem Eigenstandort, bevor wir auch in Deutschland ein Franchise-System aufbauen“, sagt Zagler. Das Ziel ist es, schon bis 2030 über 20 Standorte in Deutschland zu betreiben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank

In Österreich zählt das Unternehmen 280 Mitarbeiter im Franchise-System und elf Standorte. "Jeder Mitarbeiter soll mindestens eine Woche hierher kommen", sagt Zagler beim Rundgang durch den Neubau, der komplett aus Holz besteht. Soluto-Know-how gibt's in Tresdorf In Tresdorf werden die Mitarbeiter geschult, aber auch Kunden und Hausverwalter. "Hier geben wir uns Know-how weiter", so der Geschäftsführer. Prokuristin Barbara Steiner, die die Idee zur Übersiedlung hatte, ist sehr glücklich mit dem neuen Standort: "Es ist kein Palast für uns, sondern eine Heimat für alle."

"Wir haben schon große Träume. Aber wir finden auch die Möglichkeit, sie zu verwirklichen." von Martin Zagler Soluto-Gründer