Wie schmeckt eine Weinviertler Kindheit?

Mit einer beeindruckenden Fleischgabel sticht Harald Pollak in einen Topf und fischt löwenfuttertaugliche Brocken von butterweichem Beinfleisch heraus. Er hatte zwischendurch immer wieder mit der Gabel probiert, ob es schon passt. „Ich mag das echte Kochen“, sagt er. „Ich will nicht irgendetwas in einen Apparat schieben, ein Programm eintippen und dann ist es fertig, einfach nur weil’s piepst.“

Seit fast 21 Jahren führt Harald mit seiner Frau Sonja, einer gebürtigen Kroatin, den Retzbacherhof in Unterretzbach im Retzerland; soviel Retz muss halt in diesem Satz sein. Und „Pollak’s Wirtshaus“, so der middle name des Hauses, ist längst zum gastronomischen Fixstern der Gegend geworden.

Little Drummer Boy Harald Pollak ist im Ort aufgewachsen. Den Vater in diesen Jahren könnte man als bäuerlichen „Regionalpionier“ bezeichnen. Er fährt mit seinen Waren nach Wien auf die Märkte; „und manchmal hat er daheim erzählt, dass er heute schon wieder erklären hat müssen, warum seine Gurken im Glas ein bisserl mehr kosten als die im Supermarkt.“ Das Gasthaus, das er einmal übernehmen sollte, kennt Harald seit seiner Kindheit als „kleiner Trommler in der Trachtenkapelle“. Später steht er am Wuzler oder drückt was in die Jukebox. Viele Singles stammen von Peter Kraus, Nana Mouskouri oder Freddy Quinn: „Der ist beim Kirtag besonders oft gedrückt worden.“ Nach der Tourismusfachschule in Krems geht er nach Wien. Die Stationen, immer im Service: Fabio Giacobellos „Cantinetta Antinori“, „Novelli“, „Kinsky“ und schließlich das „Vestibül“ im Burgtheater.

© Klaus Kamolz Der Spargelsalat mit Schafkäse, Radieschen und Granola enthält ein erfrischend exotisches Detail: fruchtige Mangostücke.

Daheim im Retzerland tut sich derweil was. Erste Radler sind auf der Suche nach einer Ausspann für sich und ihre Drahtesel, und der Bürgermeister sagt, „wir brauchen wieder ein Wirtshaus“, weil das, von dem hier die Rede ist, steht seit acht Jahren leer. Die Gemeinde kauft es und schreibt es aus. Die Pollaks bekommen den Zuschlag. Herausgekommen ist ein gediegenes Landgasthaus mit bürgerlichen Einsprengseln und einer zeitgemäßen Schank aus Milchglas. Regionalität mit Blick über den Tellerrand Am 11. August 2004 wird aufgesperrt. Harald, der Servicemann, ist jetzt Küchenchef mit wenig Erfahrung, aber einer Idee: Regionalität mit Blick über den Tellerrand – und dazu die herrlichen Mehlspeisen, die Sonja neben ihrer Rolle als Wirtin auch noch hervorzaubert. Harald besucht an den Ruhetagen andere Köche, um zu lernen, und bald kommt die erste Haube. „Aber wie heißt es oft am Land über die Haubenküche? Großer Teller, nix drauf, sauteuer. Immerhin haben wir neue Gäste gewonnen.“ Dennoch ist das Gasthaus im Kern eines geblieben. „Die Einheimischen haben uns schon angesagt, wieviel ein Bier und ein Achtel Schankwein kosten dürfen.“