Ein Feuerwehr-Einsatz jagt den nächsten im Bezirk Hollabrunn

"Am 9. Dezember kam es im Bezirk Hollabrunn zu einer ungewöhnlichen Häufung von Einsätzen", vermeldet Wolfgang Thürr, Sprecher des Hollabrunner Bezirksfeuerwehrkommandos. Am Vormittag ereignete sich in Hohenwarth ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Kurz darauf wurde die Feuerwehr Aspersdorf zu einer Türnotöffnung alarmiert, nachdem eine Person im Wohnhaus um Hilfe gerufen hatte.

Zur Mittagszeit hatte in Jetztelsdorf ein Sattelschlepper mit Tieflader und Arbeitsmaschine einen Unfall. Die Bergung gestaltete sich anspruchsvoll und dauerte mehrere Stunden. Unterstützt wurde die Feuerwehr Jetztelsdorf dabei von der Feuerwehr Haugsdorf sowie vom Autokran der Feuerwehr Hollabrunn. In Thern kam es am frühen Nachmittag zu einem Auffahrunfall, bei dem die Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Traktor gegen Lkw In Rafing, einer Katastralgemeinde von Pulkau, kollidierten ein Traktor mit Frontlader und ein Lkw. Der Traktorfahrer wurde verletzt; die Feuerwehr führte gemeinsam mit der Feuerwehr Pulkau die Bergung und Reinigung der Fahrbahn durch. In Immendorf stürzte ein Traktor in einen Graben. Der Lenker wurde verletzt, und gemeinsam mit der Feuerwehr Wullersdorf wurde das Fahrzeug geborgen. Dies war übrigens, wie berichtet, der 100. Einsatz von Feuerwehrkommandant Wolfgang Thürr.

Die Feuerwehr Unterretzbach wurde zu einem Pkw-Überschlag alarmiert. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt; die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder. Kurz darauf musste die Feuerwehr Retzbach eine Ölspur beseitigen, verursacht durch Hydrauliköl, das ein Lkw während der Fahrt verloren hatte. Bezirksfeuerwehrchef mahnt zur Vorsicht Am Mittwoch (10. Dezember) kamen die Kameraden ebenfalls nicht zur Ruhe, bereits am Vormittag kam es im Bezirk zu mehreren Feuerwehreinsätzen: In Hohenwarth rückten die Feuerwehrmitglieder zu einer Türöffnung aus, da eine Person in einem Keller einen Unfall hatte. In Hollabrunn löste eine Brandmeldeanlage aus, und in Guntersdorf musste eine Ölspur entfernt werden. Zudem ereignete sich erneut ein Unfall mit einem Großfahrzeug, diesmal in Obernalb. Die Bergungsarbeiten liefen seit den frühen Morgenstunden in Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen; neben der Feuerwehr Obernalb ist auch hier wieder der Autokran der Feuerwehr Hollabrunn im Einsatz.