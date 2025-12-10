Als Erster der FF Immendorf: Thürr knackt die 100er-Marke

Die Immendorfer Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu einer Traktorbergung aus – ein Routineeinsatz für die freiwilligen Helfer im Bezirk Hollabrunn. Der Traktor war von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Der verletzte Lenker wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und fing Betriebsmittel auf, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Die Feuerwehr Wullersdorf wurde nachalarmiert, um mit dem Lastfahrzeug und dem Kran den Traktor anzuheben und wieder auf die Räder zu stellen. Erstes FF-Mitglied schafft den 100er Für Kommandant Wolfgang Thürr war dies der 100. Einsatz. Das ist nicht nur deswegen so besonders, weil es ein "Runder" ist, sondern auch, weil er das erste Mitglied der Immendorfer Feuerwehr ist, der diese Marke erreicht hat.

35 Jahre bei der Feuerwehr und 100 Einsätze Thürr trat am 1. März 1990 in die FF Immendorf ein und übernahm im Jänner 2011 das Amt des Kommandanten. Seither prägt er die Entwicklung der Feuerwehr nachhaltig. Neben den zahlreichen Einsätzen investierte er unzählige Stunden in die Ausbildung der Mannschaft, die Organisation des Dienstbetriebs sowie in die Verwaltung – Tätigkeiten, die oft im Hintergrund stattfinden. Sein Engagement reicht weit über das Einsatzgeschehen hinaus, schildern seine Feuerwehrkameraden. Immerhin ist er auch seit Jahren Sprecher des Hollabrunner Bezirksfeuerwehrkommandos. "Die Feuerwehr Immendorf bedankt sich bei Oberbrandinspektor Thürr für seine jahrzehntelange Arbeit, seine Führungsstärke und seine nicht selbstverständliche Bereitschaft", heißt es in einer Aussendung.