Schneller Einsatz im Bezirk Hollabrunn: Brand binnen Minuten gestoppt

Pelletsraum und Dachboden nach Glutnestern abgesucht

Um eine Gefährdung auszuschließen wurde der Einsatzort mit einem weiteren Atemschutztrupp der FF Immendorf kontrolliert, besonders der Pelletsraum des Wohnhauses sowie der darüberliegende Dachboden. Die wurden sorgfältig auf Glutnester durchsucht.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die drei Feuerwehren beendet.