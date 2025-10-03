Schneller Einsatz im Bezirk Hollabrunn: Brand binnen Minuten gestoppt
Freitagmittag brannte es in einem Haus in Schalladorf. Drei Feuerwehren der Gemeinde Wullersdorf hatten rasch alles unter Kontrolle.
Manche dürfen Freitagmittag schon Feierabend machen, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wullersdorf, Schalladorf und Immendorf standen da im Bezirk Hollabrunn gerade voll im Einsatz: Die Wehren wurden zu einem Brandeinsatz in Schalladorf, einer Katastralgemeinde von Wullersdorf alarmiert.
Die Mitglieder der FF Schalladorf waren zuerst am Einsatzort. Als der Atemschutztrupp der Wullersdorfer Kameraden eintraf, wurde umgehende mit dem Löschangriff begonnen. Zwei Personen wurden von den Feuerwehrmännern betreut, bis die Rettung eintraf. Wohnräume wurden mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. "Nach rund zehn Minuten konnte die Einsatzleitung das Brand aus geben", heißt es im Bericht der Wullersdorfer.
© FF Wullersdorf
Die Feuerwehren Wullersdorf, Schalladorf und Immendorf löschten einen Wohnhausbrand in Schalladorf.
Pelletsraum und Dachboden nach Glutnestern abgesucht
Um eine Gefährdung auszuschließen wurde der Einsatzort mit einem weiteren Atemschutztrupp der FF Immendorf kontrolliert, besonders der Pelletsraum des Wohnhauses sowie der darüberliegende Dachboden. Die wurden sorgfältig auf Glutnester durchsucht.
Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz für die drei Feuerwehren beendet.
