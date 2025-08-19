22 Patienten verlegt: Brand im Hollabrunner Krankenhaus

Dienstagmittag rückte die Hollabrunner Feuerwehr zu einem Brand im Krankenhaus aus. Aufgrund der Lagebeschreibung erhöhte Einsatzleiter Christian Holzer noch auf der Anfahrt auf Alarmstufe 2.

Zwei Stationen mit insgesamt 22 Patienten mussten im Zuge des Einsatzes verlegt werden. Parallel dazu wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, da sich Brandgeruch vom Keller bis in das zweite Obergeschoss ausbreitete. Sensible Bereiche im Gebäude wurden von Feuerwehrmitgliedern besetzt. Vorbeugende Belüftungsmaßnahmen wurden auf allen Stockwerken durchgeführt.

Brand in Dehnfuge wurde gelöscht

Die weitere Erkundung der Feuerwehrkameraden ergab einen Brand in einer Dehnfuge. Nach der Öffnung der Mauer im betroffenen Bereich konnte der Brandherd lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Das Brandaus wurde zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung gegeben.