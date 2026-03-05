Weintour Weinviertel: Vorverkauf für Eintritts-Bänder ist gestartet

Die Weinviertler Winzer starteten diese Woche damit, den neuen Jahrgang des Weinviertel DAC zu präsentieren. Erster Halt war dabei die Wiener Hofburg.

Doch natürlich gibt's noch viel mehr Sorten als den Grünen Veltliner - nur der kann zum Weinviertel DAC erkoren werden - zu verkosten. Wer mehrere Weinbauern an einem Wochenende besuchen will, hat am 11. und 12. April bei der Weintour Weinviertel die Gelegenheit dazu. Weintour ist Auftakt in die Weinsaison "Die Weintour ist der Auftakt in die neue Weinsaison und zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen entlang der Weinstraße Weinviertel. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität unserer Weine direkt bei den Winzerinnen und Winzern kennenzulernen“, lädt Weinstraßen-Obfrau Doris Sutter ein - auch in ihr Weingut nach Hohenwarth in den Bezirk Hollabrunn.

Die begehrten Weintour-Bänder sind ab sofort in der Gästeinfo Retzer Land erhältlich. Im Preis inkludiert sind Wein-Einkaufsgutscheine im Wert von 15 Euro. Zusätzlich wartet ein Gewinnspiel mit zwei Plätzen bei „Tafeln im Weinviertel“ auf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Im Vorverkauf sind die Bänder mit 30 Euro um fünf Euro günstiger. Retzer Land übernimmt den Vorverkauf "Unsere ausgezeichneten Weine sind das Aushängeschild der Region und für viele Gäste der schönste Grund, ins Retzer Land zu reisen. Deshalb arbeiten wir eng mit unseren Partnern der Weinstraße Weinviertel zusammen und übernehmen gerne den Vorverkauf“, erklärt Retzer Land-Geschäftsführer Daniel Wöhrer.