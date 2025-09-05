Die Krönung eines perfekten Weinjahres

Weinbau ist ein „Freiluftbewerb“. Wie die Trauben reifen, in welchem Verhältnis Zucker- und Säuregehalt zueinander stehen, wann und wieviel geerntet werden kann und vor allem, wie der Wein dann schmeckt, hängt neben dem Boden und der Pflege von vielen äußeren Faktoren ab. Frost und Hitze, Trockenheit und Regengüsse, Hagel und Sturm können den Winzern das Leben schwer machen – und machen es mehr oder weniger auch meist.

Doch das Fazit für 2025 lautet wenige Tage vor der Lese: perfekt. „Die Trauben sind super“, fasste es Christina Netzl zusammen. Gemeinsam mit ihren Winzer-Kolleginnen Victoria Gottschuly-Grassl , Johanna Markowitsch , Stefanie Böheim und Karoline Taferner gab sie den Gästen bei der Eröffnung des 30. Weinherbstes in Göttlesbrunn-Arbesthal (Bezirk Bruck/Leitha) einen köstlichen Einblick in die Erzeugnisse des Weinbaugebietes Carnuntum . Und das Quintett stellte auch unter Beweis, dass der Weinbau zunehmend weiblich ist.

„Spannender Jahrgang“

In rund fünf Tagen werde die Lese starten, war von den Winzerinnen zu erfahren. Damit etwas später als im Vorjahr, als man extrem früh ernten musste.

Das Weinjahr startete bereits erfreulich, weil es im Frühjahr keine Spätfröste gab. Und dann war „der Niederschlag heuer über die ganze Vegetationsperiode schön aufgeteilt“, sagte Victoria Gottschuly-Grassl. Was in der Weinbauregion besonders wichtig ist, weil es hier keine künstliche Bewässerung gibt. Ein warmer, aber nicht zu heißer Sommer war „perfekt für die Ausreifung der Trauben“, so Gottschuly-Grassl. „Wir hatten auch viele kühle Nächte, was für die Säure gut und wichtig ist“, fügte Netzl hinzu.

Die fünf sind sich einig: „Sowohl für Rot als auch für Weiß schaut es gut aus. Das wird ein spannender Jahrgang.“ Und die größte Ernte der letzten Jahre wird es noch dazu.

Kühle Rote im Trend

Das Weinbaugebiet Carnuntum ist bekannt für seine Rotweine, die auf 55 Prozent der Fläche angebaut werden, landesweit sind es 75 Prozent Weißwein. Und auch wenn fruchtige Weißweine in den vergangenen Jahren eher im Trend lagen, „haben wir das Gefühl, dass Rot wieder stärker im Kommen ist“, sagten die Winzerinnen. Und zwar genießt man den Roten gern in leicht gekühlter Form, was sich bei den Konsumenten schon herumgesprochen hat. „15 Grad sind ideal“, meinte Stefanie Böheim, womit sie immer öfter den Geschmack der Gäste trifft.