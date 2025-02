Thermenregion: Die neue Generation des Weinbaus ist weiblich

Die nächste Generation des Weinbaus ist in vielen Betrieben der Thermenregion weiblich. Denn immer mehr junge Frauen entscheiden sich für den Beruf der Winzerin .

Auch Heinrich Hartl , Obmann des Weinforums und des Regionalen Weinkomitées, hofft, noch mehr junge Frauen zu motivieren, sich für diesen Berufsweg zu entscheiden. Wie Alexandra Schachl-Uchatzi , die ins Familienweingut in Bad Vöslau erst einstieg, als ihr Bruder dieses nicht übernehmen wollte.

Für Katharina Zechmeister stand hingegen schon in der Volksschule fest, „dass es für mich nur einen Beruf gibt: Winzerin“. Früher schaute sie gerne ihrem Vater im Perchtoldsdorfer Weingut über die Schulter. Ihre Philosophie: „Weine, die jeder versteht und die klar strukturiert, trinkfreudig und sortentypisch sind.“

„Mein Weg zum Beruf der Winzerin war schleichend und nicht von Anfang an klar“, erzählt sie. 2018 hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Facharbeiterprüfung für Weinbau und Keller abgelegt – und auch den Traktorführerschein gemacht.

Schon seit 2020 ist Julia Herzog für Weingarten und Keller am Familienweingut in Bad Vöslau verantwortlich. Bei der biologischen Bewirtschaftung achtet sie auf ihr Bauchgefühl und konzentriert sich auf das Wesentliche. Getreu ihrem Motto: „Nie ist zu wenig, was genügt“.