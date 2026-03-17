Wegen Oberleitungsstörung: Weststrecke stundenlang gesperrt

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Heute Vormittag ist es auf der Weststrecke zu Einschränkungen im Zugverkehr gekommen, die Züge waren teilweise Stunden verspätet. Grund war eine Oberleitungsstörung zwischen Unter Purkersdorf und Wien Hütteldorf.

Die Störung trat kurz nach 10 Uhr auf und machte einen Schienenersatzverkehr für den Personennahverkehr notwendig. Pendlerinnen und Pendler mussten in diesem Abschnitt auf Busse ausweichen, was zu entsprechenden Verzögerungen führte. Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab.