Wegen Oberleitungsstörung: Weststrecke stundenlang gesperrt
Wegen einer Oberleitungsstörung kam es am Dienstagvormittag zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Mittlerweile ist die Störung behoben.
Zusammenfassung
- Oberleitungsstörung zwischen Unter Purkersdorf und Wien Hütteldorf führte heute Vormittag zu Einschränkungen auf der Weststrecke.
- Personennahverkehr wurde durch Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt, Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab.
- Ab 12.42 Uhr war die Störung behoben und der Zugverkehr lief wieder planmäßig.
Heute Vormittag ist es auf der Weststrecke zu Einschränkungen im Zugverkehr gekommen, die Züge waren teilweise Stunden verspätet. Grund war eine Oberleitungsstörung zwischen Unter Purkersdorf und Wien Hütteldorf.
Die Störung trat kurz nach 10 Uhr auf und machte einen Schienenersatzverkehr für den Personennahverkehr notwendig. Pendlerinnen und Pendler mussten in diesem Abschnitt auf Busse ausweichen, was zu entsprechenden Verzögerungen führte. Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab.
Gegen 12.42 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Die technische Störung wurde behoben, seither läuft der Zugverkehr wieder planmäßig und ohne Einschränkungen.
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