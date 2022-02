„Haarscharf an einer Katastrophe vorbei geschrammt sind wir gestern Abend in der Mittelschule“, postete Bürgermeister Johannes Pressl am Donnerstag in seinem Blog. Eine noch nicht identifizierte Person hat Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr völlig bewusst den Abfluss im Mädchen-WC verstopft und das Wasser rinnen lassen. Das WC und der Gang waren bereits geflutet, als der Sabotageakt durch einen glücklichen Zufall entdeckt wurde.

Parkettboden

Nicht auszudenken, wenn die boshafte Tat bis Donnerstagfrüh nicht aufgefallen wäre. Die gesamte Erdgeschossfläche bis zum Turnsaal zwischen Mittel- und Volksschule wäre geflutet worden, berichtet Pressl. Das Wasser hätte den hölzernen Parkettboden im Turnsaal zerstört. Der Schaden hätte vermutlich hunderttausende Euro betragen können, vermutete der verärgerte Bürgermeister.

Den- oder diejenige, die bewusst einen Schaden verursachen wollte, bat Pressl sich rasch beim Direktor der Schule zu melden. „Einer bewussten Schädigung öffentlicher Anlagen müssen wir leider sehr konsequent nachgehen“, erklärt Pressl. Eigenes Eingeständnis eines Fehlers und die Selbstmeldung des Fehlverhaltens könne die Konsequenzen mildern. Pressl kündigte die Einschaltung der Polizei und die Auswertung diverser Videoaufnahmen an.