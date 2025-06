Bildungsprojekt in NÖ startet: Lern-Meisterei bietet kostenlose Nachhilfe

Zielgruppe sind Kinder, deren Familien aus finanziellen, sprachlichen oder sozialen Gründen nicht in der Lage sind, ihre schulischen Wege ausreichend zu begleiten. Vom gemeinsamen Hausaufgabenmachen über gezieltes Lernen für Tests bis hin zum „Lernen lernen“ sollen die Kinder hier individuelle Unterstützung erhalten – in einer freundlichen und geschützten Umgebung.

Hinter dem Projekt stehen Sabine Zechmeister und Daniela Wandl – zwei Frauen, die nach Kindheitsfreundschaft und Jahren der persönlichen Entwicklung durch Zufall wieder zueinanderfanden und beschlossen, gemeinsam etwas zu bewegen.

Beruflicher Neuanfang

Zechmeister, selbst Lehrerin, hatte die Idee zur Lern-Meisterei – inspiriert von ihrer eigenen Familiengeschichte und dem Wunsch, ihrem Elternhaus wieder Leben einzuhauchen. Wandl, nach über 20 Jahren im Kulturbereich - darunter auch in der Bühne im Hof in St. Pölten - tätig, entschied sich für einen beruflichen Neuanfang in ihrer Heimatgemeinde.