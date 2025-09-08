Überlebenskampf am Eibl: Wie einer Wanderin das Leben gerettet wurde

Perfektes Wanderwetter herrschte am vergangenen Wochenende im Bezirk Lilienfeld . Dementsprechend waren am Samstag auch viele Freizeitsportler in den Bergen unterwegs.

Eine 75-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha zog es auf den Eibl bei Türnitz im Bezirk Lilienfeld. Doch was als schöner Wanderausflug begann, endete beinahe in einer Tragödie.

"Wurde mit Jacken zugedeckt"

Die Pensionistin klagte plötzlich über Schmerzen in der Brust, woraufhin eine Frau Notruf Niederösterreich alarmierte. Es folgte eine bestens organisierte Rettungskette, die der Frau das Leben rettete.

„Ich wurde mit Jacken zugedeckt, Rucksäcke unter den Kopf gelegt. Zudem wurden zwei Krankentransporte und der Notarzthubschrauber angefordert“, berichtet die 75-Jährige nun in den sozialen Medien.