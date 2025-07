Waldviertelbahn: Der Aufschwung kam mit den Gleisen

Als 1870 die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn von Prag nach Wien in Betrieb genommen wurde, erhielt auch das eher strukturschwache Waldviertel einen Anschluss an das europäische Bahnnetz. Die Orte entlang der Strecke blühten auf. Und so hegten auch die abseits gelegenen Regionen den Wunsch nach Bahnanschlüssen. 1895 wurden schließlich erste Projekte für eine Schmalspurbahn auf Bestreben der örtlichen Glasindustrie eingereicht.