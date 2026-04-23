Heidenreichstein: Frontal-Crash auf L61 fordert zwei Verletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L61 im Gemeindegebiet von Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) wurden Donnerstagfrüh zwei Personen verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Landesstraße L61. Eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war mit ihrem Pkw von Gutenbrunn kommend in Richtung Haslau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd mit seinem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Lenkerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen
Bei dem Unfall erlitt der 36-jährige Fahrer leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Horn gebracht. Die 30-jährige Lenkerin trug schwere Verletzungen davon und musste mit einem Rettungshubschrauber ebenfalls ins Landesklinikum Horn geflogen werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen derzeit noch.
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