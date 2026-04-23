Heidenreichstein: Frontal-Crash auf L61 fordert zwei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L61 im Gemeindegebiet von Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) wurden Donnerstagfrüh zwei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der Landesstraße L61. Eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya war mit ihrem Pkw von Gutenbrunn kommend in Richtung Haslau unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmünd mit seinem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Heidenreichstein In Heidenreichstein sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen.