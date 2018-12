Waldhäusl zu Drasenhofen: Flüchtlinge dort sind "Unruhestifter"

Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ), der in Niederösterreich für Flüchtlinge zuständig ist, bedauert, dass das umstrittene Flüchtlingsquartier in Drasenhofen vorerst geschlossen wird. Es wäre besser gewesen, die Jugendlichen in der Unterkunft zu lassen, als sie ins Caritas-Haus in Maria Enzersdorf zu überstellen. An Rücktritt denkt Waldhäusl "überhaupt nicht", obwohl er von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) korrigiert wurde.