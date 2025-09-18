Skandal um Musikschulverband in NÖ: Ermittlungen wegen Untreue

In Verbindung mit mutmaßlichen Missständen im Musikschulverband Waidhofen/Ybbstal hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Verdacht der Untreue richte sich gegen eine unbekannte und eine namentlich bekannte Person, sagte ein Behördensprecher am Donnerstag.

Die Gemeindeaufsicht hatte in einem Bericht Mängel u. a. in der Kassen- und Buchführung festgestellt und Anzeige erstattet. Nach dem Tod des Musikschulleiters im Frühjahr hatte der interimistische Nachfolger Unregelmäßigkeiten bemerkt. Selbstanzeige beim Finanzamt wurde erstattet.