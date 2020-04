Wachau: Naturküche ausgezeichnet

Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Awards sollen samt Preisverleihung vom 3. bis 7. Juni in Paris und vom 1. bis 4. November in China stattfinden. Sicher sind die Termine aber aufgrund der aktuellen Situation rund um die Coronakrise noch nicht. „Noch steht in den Sternen, ob die Feierlichkeiten stattfinden können“, sagt auch die Autorin, die schon einige Kochbücher verfasst hat. „Den Preis würde ich aber sehr gerne persönlich entgegennehmen“, sagt Saahs. Die Bäuerin lebt und arbeitet mit ihrer Familie am Nikolaihof Wachau – einem Weingut, das mit seiner 2.000-jährigen Geschichte zu den ältesten Weingütern Österreichs zählt. Die Weine des Hauses werden in rund 45 Länder exportiert.