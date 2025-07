„Wir ernten heuer rund zwei Millionen Kilo an Marillen“

„Wir ernten heuer um die zwei Millionen Kilo an Marillen“, sagt Franz Schöberl bei der Veranstaltung „Marille mag man eben“ und meint damit die rund 200 Mitglieder des Vereins „Wachauer Marille g.U“. Auch 2,5 Millionen könnten laut dem Obmann möglich sein. Die Früchte reifen an rund 100.000 Bäumen in der Region und werden großteils von den Höfen direkt an die Endkonsumentinnen sowie Endkonsumenten verkauft.

Das ist auch notwendig. Die traditionellen Sorten werden am besten frisch genossen oder weiterverarbeitet, da sie druckempfindlich und nicht lange lagerfähig sind. Gut die Hälfte der Ernte sei bereits eingebracht, sagt Schöberl. Im hinteren Spitzer Graben dürften die Bäume jedoch noch reichlich Früchte tragen.