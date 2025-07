Ermittlungen laufen: Warum bei Bargeld rund um Zwettl Vorsicht geboten ist

Mehrere Firmen in Zwettl sowie den Gemeinden Ottenschlag und Martinsberg sind betroffen , darunter Filialen der Unternehmensketten BIPA, Hofer, Penny und XXXLutz. Die Scheine seien hauptsächlich im Rahmen der Tageslosungen beziehungsweise in den Geldinstituten als potenzielle Fälschungen enttarnt und zur genaueren Prüfung an die Österreichische Nationalbank weitergeleitet worden.

Ob die Fälschungen von Privatpersonen angefertigt wurden, aus dem Darknet stammen oder mittels anderer Quellen in Umlauf gelangt sind, ist bisher unklar. Am häufigsten wurden gefälschte 50-Euro-Scheine sichergestellt. Das passt ins bekannte Schema, wie das Bundesministerium für Inneres bestätigt.

Kein Kavaliersdelikt

„Die meistgefälschte Note ist der 50er, gefolgt vom 20er“, so Manuel Scherscher. Der Abteilungsleiter für Wirtschaftskriminalität betont jedoch, dass es in Bezug auf die Vorfälle in Zwettl keinen Grund zur Aufregung gebe: „Fälle dieser Art kommen in ganz Österreich immer wieder vor.“ Allerdings sei das in Verkehr bringen von Falschgeld kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen, betont Scherscher. Dieses wird mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet.