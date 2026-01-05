Von Sonne geblendet: Auto kracht gegen Zug im Bezirk Korneuburg

Blendung durch die Sonne gilt als Ursache für den Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug am Sonntag in den Mittagsstunden in Stetteldorf am Wagram (Bezirk Korneuburg).

Ein 67-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Tulln hatte deshalb nach Polizeiangaben den geschlossenen Bahnschranken und das Rotlicht an einer Eisenbahnkreuzung mit der L1262 übersehen. Der Wagen wurde von einer Schnellbahngarnitur erfasst und in ein Feld geschleudert.