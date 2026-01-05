Von Sonne geblendet: Auto kracht gegen Zug im Bezirk Korneuburg
Ein Pkw-Lenker (67) übersah durch die Blendung den geschlossenen Bahnschranken und das Rotlicht.
Blendung durch die Sonne gilt als Ursache für den Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug am Sonntag in den Mittagsstunden in Stetteldorf am Wagram (Bezirk Korneuburg).
Ein 67-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Tulln hatte deshalb nach Polizeiangaben den geschlossenen Bahnschranken und das Rotlicht an einer Eisenbahnkreuzung mit der L1262 übersehen. Der Wagen wurde von einer Schnellbahngarnitur erfasst und in ein Feld geschleudert.
Ins Spital geflogen
Der 67-Jährige verließ sein total beschädigtes Auto selbst. Er wurde mit Verletzungen von "Christophorus 2" ins Landesklinikum Krems geflogen. Der 26 Jahre alte Lokführer aus Wien blieb ebenso wie die neun Passagiere in dem Zug unversehrt.
