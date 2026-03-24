Vollbrand nahe der FF-Zentrale Amstetten: Gartenhütte in Flammen

Keinen langen Anfahrtsweg hatten die Feuerwehrleute am Montagnachmittag in Amstetten beim Brand einer Gartenhütte. Der Einsatzort in der zentrumsnahen Schrebergartenanlage lag in der Nachbarschaft der Amstettner Feuerwehrzentrale.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Amstetten In der Schrebergartenanlage stieg eine satte Rauchwolke auf.

Die Freiwilligen waren in Windeseile mit dem Tanklöschfahrzeug am Einsatzort. Den in Vollbrand stehenden Schuppen konnten sie mit einem massiven Löschangriff unter schwerem Atemschutz auch sehr rasch löschen. Auch ein Übergreifen auf andere Objekte in der Gartenanlage konnte verhindert werden.

Warum der Anbau an ein Gartenhaus Feuer gefangen hatte, war vorerst unklar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Amstetten Die Anbauhütte wurde vom Feuer zerstört.