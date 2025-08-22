Die Vösendorfer SPÖ prüft Pläne für einen Radweg in die SCS

Die SPÖ Vösendorf fordert einen durchgehenden Fahrradweg aus dem Ort in die Shopping City Süd (SCS). Und man entwickle dafür aktuell auch schon einen konkreten Plan, sagt Gabi Scharrer, Spitzenkandidatin für die außertourlichen Gemeinderatswahlen in Vösendorf am 21. September. Laut ihrer Einschätzung sei es nicht notwendig, eine komplett neue Strecke zu bauen. Um Kosten zu sparen könne man stattdessen "Lücken zwischen bestehenden Wegen mit geringem baulichem Aufwand schließen, um einen Pfad für Fahrräder zu schaffen".

Zur konkreten Wegstrecke und den Bauschritten – wie neue Radwege oder zusätzliche Bahnen auf verbreiterten Gehsteigen – prüfe die SPÖ derzeit mehrere Möglichkeiten.