Die Vösendorfer SPÖ prüft Pläne für einen Radweg in die SCS
Die SPÖ Vösendorf fordert einen durchgehenden Fahrradweg aus dem Ort in die Shopping City Süd (SCS). Und man entwickle dafür aktuell auch schon einen konkreten Plan, sagt Gabi Scharrer, Spitzenkandidatin für die außertourlichen Gemeinderatswahlen in Vösendorf am 21. September. Laut ihrer Einschätzung sei es nicht notwendig, eine komplett neue Strecke zu bauen. Um Kosten zu sparen könne man stattdessen "Lücken zwischen bestehenden Wegen mit geringem baulichem Aufwand schließen, um einen Pfad für Fahrräder zu schaffen".
Zur konkreten Wegstrecke und den Bauschritten – wie neue Radwege oder zusätzliche Bahnen auf verbreiterten Gehsteigen – prüfe die SPÖ derzeit mehrere Möglichkeiten.
Scharrer wolle sich "für klimafitten Verkehr in Vösendorf einsetzen". Der Radweg sei dazu ein entscheidender Schritt, ist sie überzeugt: "Denn die SCS ist Arbeitsplatz und Treffpunkt für viele in Vösendorf. Also wollen wir mit dieser Strecke sicherstellen, dass man dorthin künftig sicher, gesund und umweltfreundlich fahren kann. Ich freue mich darauf, das und mehr mit dem neuen Gemeinderat gleich nach der Wahl anzupacken.“
Weitere Verkehrskonzepte in Arbeit
Der Autoverkehr habe in Vösendorf in den letzten Jahren spürbar zugenommen, so Scharrer. Das belaste die Gemeinde nicht nur durch Lärm und Luftverschmutzung, sondern erschwere auch die Parkplatzsuche. „Darum planen wir weitere Verkehrskonzepte. Neben diesem Radweg etwa den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine bessere Regelung der Kurzparkzonen.“ Details dazu könne man allerdings erst in den nächsten Wochen liefern.
Kommentare