NÖ: 56-Jähriger starb bei Auffahrunfall auf A21

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wiener Außenringautobahn (A21) am Donnerstagnachmittag ist ein 56-jähriger Niederösterreicher ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt war im Gemeindegebiet von Altlengbach (Bezirk St. Pölten) als Lenker eines Sattelzugs auf ein Schwerfahrzeug aufgefahren, das laut Polizei vermutlich wegen eines technischen Defekts plötzlich auf der zweiten Spur zum Stillstand gekommen war.

Lkw-Fahrer blieb unverletzt

Für den Niederösterreicher gab es keine Hilfe mehr. Der Mann am Steuer des liegengebliebenen Lkw, ein 43-jähriger bulgarischer Staatsbürger, blieb unverletzt.

Das Schwerfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten sichergestellt, berichtete die Polizei. Die A21 war nach dem Unfall fast fünf Stunden lang in Fahrtrichtung zur Südautobahn (A2) gesperrt.