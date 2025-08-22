NÖ: Sechs Verletzte nach Unfall auf Westautobahn

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Westautobahn (A1) Richtung Linz bei Pyhra (Bezirk St. Pölten) sind sechs Insassen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Zwei Autos waren laut Polizeiaussendung von Freitag von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene bzw. die Lärmschutzwand geschleudert.

In einem Wagen befand sich eine fünfköpfige Familie aus dem Bezirk Melk, im anderen ein deutscher Lenker. Eine 14-Jährige wurde in ein Wiener Spital geflogen.