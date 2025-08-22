NÖ: Sechs Verletzte nach Unfall auf Westautobahn
Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Westautobahn (A1) Richtung Linz bei Pyhra (Bezirk St. Pölten) sind sechs Insassen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Zwei Autos waren laut Polizeiaussendung von Freitag von der regennassen Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitschiene bzw. die Lärmschutzwand geschleudert.
In einem Wagen befand sich eine fünfköpfige Familie aus dem Bezirk Melk, im anderen ein deutscher Lenker. Eine 14-Jährige wurde in ein Wiener Spital geflogen.
Mehrere Verletzte
Verletzt wurden ein 46-jähriger Lenker, seine um ein Jahr ältere Frau und drei Kinder im Alter von neun bis 14 Jahren sowie ein 48-jähriger Deutscher. Fünf Insassen wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die 14-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt transportiert.
Die Ursache für den Unfall kurz vor 17.30 Uhr war vorerst unbekannt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis circa 19.00 Uhr.
