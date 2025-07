Vösendorf: Bürgermeisterin Petross ist ÖVP-Spitzenkandidatin

Am 21. September wird in Vösendorf (Bezirk Mödling) der Gemeinderat neu gewählt. Bürgermeisterin Birgit Petross (ÖVP) hat dazu nun ihre Kandidatenliste präsentiert. 66 Namen umfasst diese. Bei der Namensgebung hat man sich bewusst vom bisherigen „Miteinander Vösendorf“ verabschiedet und tritt stattdessen als „Team Bürgermeisterin Birgit Petross“ an.

„Besonders bemerkenswert ist, dass mehr als ein Drittel der Kandidaten neu ist und erstmals bei einer Gemeinderatswahl antritt“, betont die Spitzenkandidatin. Sie sehe darin eine Bestätigung für ihren "persönlichen, neuen Weg".