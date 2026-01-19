Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in Neumarkt/Ybbs

Vier Personen sind am Sonntagnachmittag bei einer Pkw-Kollision auf der B1 in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag war ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Melk mit seinem Wagen bei Kemmelbach ungebremst auf ein abbiegendes Auto aufgefahren. Der Mann erlitt ebenso Blessuren wie drei Insassen im Alter von 32, 51 und 63 Jahren im zweiten in den Crash involvierten Auto aus dem Bezirk St. Pölten-Land.