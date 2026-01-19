Niederösterreich

Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in Neumarkt/Ybbs

Unfallauto des 57-jährigen Lenkers.
57-Jähriger fuhr mit Wagen auf abbiegendes Auto mit drei Insassen auf.
19.01.26, 13:22

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vier Personen sind am Sonntagnachmittag bei einer Pkw-Kollision auf der B1 in Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) verletzt worden. 

Nach Polizeiangaben vom Montag war ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Melk mit seinem Wagen bei Kemmelbach ungebremst auf ein abbiegendes Auto aufgefahren. Der Mann erlitt ebenso Blessuren wie drei Insassen im Alter von 32, 51 und 63 Jahren im zweiten in den Crash involvierten Auto aus dem Bezirk St. Pölten-Land.

Crash auf gesicherter Bahnkreuzung in NÖ: Pkw-Lenkerin verletzt

Als die Feuerwehren aus Kemmelbach und Ybbs/Donau zum Unfallort kamen, wurden die Verletzten bereits vom Retttungsdienst versorgt.  Die Verletzten wurden in das Landesklinikum Amstetten transportiert.

Feuer in Wohnhaus fordert die Feuerwehren in Purgstall

Die Feuerwehren transportierten die Unfallwracks ab und reinigten die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. 

Mehr zum Thema

Melk
Agenturen  | 

Kommentare