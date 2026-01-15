Crash auf gesicherter Bahnkreuzung in NÖ: Pkw-Lenker verletzt

Zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einer Garnitur der Erlauftalbahn ist es Donnerstagvormittag im Bezirk Melk gekommen. Der Crash passierte auf der gesicherten Bahnkreuzung mit der Wienerstraße (B1) im Gemeindegebiet von Erlauf. Eine Person ist vermutlich schwer verletzt worden.

Unfallursache unklar

Der Bahnübergang ist mit einem Halbschranken und einer Lichtsignalanlage gesichert. Warum es zum Unfall kam, ist vorerst unbekannt, berichtete ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Der Kleinwagen wurde jedenfalls vom Zug erfasst und gegen die Schrankenanlage beim Übergang geschleudert, wo sich das arg ramponierte Fahrzeug verkeilte.