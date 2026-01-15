Niederösterreich

Crash auf gesicherter Bahnkreuzung in NÖ: Pkw-Lenker verletzt

Zug gegen Pkw
Bahnübergang bei Erlauf ist mit Lichtanlage und Halbschranken gesichert. Wuchtige Kollision zwischen Zug und Pkw.
Von Wolfgang Atzenhofer
15.01.26, 13:31

Zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einer Garnitur der Erlauftalbahn ist es Donnerstagvormittag im Bezirk Melk gekommen.  Der Crash passierte auf der gesicherten Bahnkreuzung mit der Wienerstraße (B1) im Gemeindegebiet von Erlauf. Eine Person ist vermutlich schwer verletzt worden.

Unfallursache unklar

Der Bahnübergang ist mit einem Halbschranken und einer Lichtsignalanlage  gesichert. Warum es zum Unfall kam, ist vorerst unbekannt, berichtete ÖBB-Sprecher Christopher Seif.  Der Kleinwagen wurde jedenfalls  vom Zug  erfasst und gegen die Schrankenanlage beim Übergang geschleudert, wo sich das arg ramponierte Fahrzeug verkeilte.

Blockierte Strecke der Erlauftalbahn

Strecke der Erlauftalbahn war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. 

 

Die  Feuerwehren, die Rettung  und die Polizei wurden nach 9 Uhr alarmiert.  Neben der Rettung und Versorgung des Unfalllenkers  wurde auch die Evakuierung der Fahrgäste des Zugs angedacht. Von den Passagieren  war bei der Kollision aber niemand verletzt worden. Eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen, berichtete die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Krummnussbaum.

Auf der Erlauftalbahn wurde zwischen Wieselburg und Pöchlarn ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 10.45 Uhr konnte der Zugverkehr auf der gesamten 
Strecke wieder aufgenommen werden, berichtete Seif. Der Unfallhergang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. 

kurier.at, watzenh 

