Crash auf gesicherter Bahnkreuzung in NÖ: Pkw-Lenker verletzt
Zu einer schweren Kollision zwischen einem Pkw und einer Garnitur der Erlauftalbahn ist es Donnerstagvormittag im Bezirk Melk gekommen. Der Crash passierte auf der gesicherten Bahnkreuzung mit der Wienerstraße (B1) im Gemeindegebiet von Erlauf. Eine Person ist vermutlich schwer verletzt worden.
Unfallursache unklar
Der Bahnübergang ist mit einem Halbschranken und einer Lichtsignalanlage gesichert. Warum es zum Unfall kam, ist vorerst unbekannt, berichtete ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Der Kleinwagen wurde jedenfalls vom Zug erfasst und gegen die Schrankenanlage beim Übergang geschleudert, wo sich das arg ramponierte Fahrzeug verkeilte.
Die Feuerwehren, die Rettung und die Polizei wurden nach 9 Uhr alarmiert. Neben der Rettung und Versorgung des Unfalllenkers wurde auch die Evakuierung der Fahrgäste des Zugs angedacht. Von den Passagieren war bei der Kollision aber niemand verletzt worden. Eine Evakuierung sei nicht notwendig gewesen, berichtete die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Krummnussbaum.
Auf der Erlauftalbahn wurde zwischen Wieselburg und Pöchlarn ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 10.45 Uhr konnte der Zugverkehr auf der gesamten
Strecke wieder aufgenommen werden, berichtete Seif. Der Unfallhergang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
