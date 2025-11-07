Vier Meter hohes Zeichen gegen Unmenschlichkeit

Mehr als 3.100 Menschen mussten zwischen 1943 und 1945 im Außenlager Guntramsdorf des KZ Mauthausen Zwangsarbeit leisten. Einer von ihnen war Pierre Querbouet. Als das Lager am 2. April 1945 wegen der nahen russischen Truppen geräumt wurde, musste er mit mehr als 1.700 anderen Häftlingen den „Evakuierungsmarsch“ nach Mauthausen antreten. Die Befreiung des KZ erlebte er noch, doch vollkommen entkräftet starb er wenige Tage später, ohne seine Familie und Heimat jemals wiederzusehen.

Seine Tochter Armelle Querbouet besuchte nun den Ort, an dem ihr Vater so viel Leid erfahren hatte. Die Französin von der Organisation „Amicale de Mauthausen“ war zu einer besonderen Gedenkveranstaltung angereist.

Wo sich früher die „Flugmotorenwerke Ostmark“ befanden, wurde eine Gedenkstele errichtet. Dabei handelt es sich um Teil eines österreichweiten Projekts, mit dem die Republik Österreich und die KZ-Gedenkstätte Mauthausen gemeinsam mit Grundstückseigentümern und lokalen Gedenkinitiativen alle ehemaligen Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen kennzeichnet.