Vielfalt am Alpenostrand: Freiwillige helfen mit

Entlang der Thermenlinie im Wiener Becken finden sich Trockenrasen, die zu den artenreichsten Lebensräumen Österreichs zählen. Damit diese offenen Flächen nicht von Büschen und jungen Bäumen überwuchert werden, braucht es regelmäßige Pflege. Bei der neunten Umweltbaustelle des Österreichischen Alpenvereins in Pfaffstätten helfen mehr als 20 Freiwillige eine Woche lang mit.