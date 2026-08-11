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Vielfalt am Alpenostrand: Freiwillige helfen mit

Natürliche Lebensräume müssen geschützt werden - das ruft die Jugend auf den Plan.
Marcel Schachinger aus Pfaffstätten
11.08.2026, 06:00

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Entlang der Thermenlinie im Wiener Becken finden sich Trockenrasen, die zu den artenreichsten Lebensräumen Österreichs zählen. Damit diese offenen Flächen nicht von Büschen und jungen Bäumen überwuchert werden, braucht es regelmäßige Pflege. Bei der neunten Umweltbaustelle des Österreichischen Alpenvereins in Pfaffstätten helfen mehr als 20 Freiwillige eine Woche lang mit. 

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