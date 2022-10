Versuchter Bankomateinbruch: Täter flüchteten

Ungebetenen Besuch erhielt eine Bank in Zwölfaxing (Bezirk Bruck/Leitha) in der Nacht zum Samstag. Die Landespolizeidirektion NÖ bestätigte gegenüber dem KURIER, dass es zu einem versuchten Bankomateinbruch gekommen ist. Nähere Angaben zu dem Zwischenfall könne man derzeit aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht machen.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen und laufen auf Hochtouren. Die Täter dürften ohne Beute entkommen sein. Erst vor Kurzem kam es zu einem ähnlichen Zwischenfall in Pitten (Bezirk Neunkirchen). Zumindest zwei maskierte unbekannte Täter betraten am 10. Oktober das Foyer eines dortigen Geldinstitutes und versuchten den Bankomaten gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Gegen 2.45 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus und flüchteten.