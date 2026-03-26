Vom Park in den Garten: Dinosaurier kommen unter den Hammer
Von Laura Pusker
Wer schon immer davon geträumt hat, einen Dinosaurier im eigenen Garten zu haben, bekommt jetzt eine seltene Gelegenheit. Zwei lebensgroße Urzeitriesen aus dem Dumba Park in Tattendorf suchen ein neues Zuhause. Versteigert werden ein Diplodocus und ein Brachiosaurus.
Die beiden Uhrzeitbewohner waren zuvor Teil der Wanderausstellung „Dinosaurs Alive!" und tourten durch mehr als 50 Städte weltweit, von Singapur bis Oostende und schlussendlich auch nach Wiener Neustadt. Seit 2017 stehen sie im Dumba Park, wo auf einem über einen Hektar großen Gelände rund 60 Dinosaurier-Modelle zu sehen sind.
Nun müssen zwei der größten Modelle weichen. An ihrem Standort ist ein nämlich neues Projekt geplant. Ein Umstand, den man mit einer Spendenaktion für "Licht ins Dunkel" verbindet.
Für den guten Zweck
Der Eigentümer der Anlage, Christoph Rahofer, engagiert sich bereits zum zweiten mal für „Licht ins Dunkel". Schon 2024 sorgte er mit der „Official Tennis Experience" in der Wiener Stadthalle für Aufmerksamkeit. Dabei wurden Pokale von Tennislegende Thomas Muster versteigert und rund 220.000 Euro erziehlt, die bislang höchste Einzelspende im Rahmen der Aktion. „Es ist schön, wenn man als Familienpark die Möglichkeit hat, Familien in Not zu helfen", sagt Rahofer.
Auch bei „Licht ins Dunkel“ zeigt man sich erfreut über die ungewöhnliche Aktion. In der Vergangenheit seien bereits zahlreiche kreative Objekte versteigert worden, von Oldtimer-Traktoren bis hin zu privaten Wohnzimmerkonzerten. Lebensgroße Dinosaurier seien jedoch eine Premiere.
Wer sich für einen der lebensgroßen Dinosaurier interessiert, sollte den Platzbedarf allerdings nicht unterschätzen. Die Modelle messen rund 19 Meter in der Länge, 1,5 Meter in der Breite und sieben Meter in der Höhe. Als Dekoration für die Wohnung sind sie damit eher ungeeignet. Ein entsprechend großer Garten dürfte von Vorteil sein.
Versteigert werden die Uhrzeitbewohner über die Plattform Aurena, mitgeboten werden kann noch bis 11. April online. Die Dinosaurier sind zur Selbstabholung und Selbstabbau am Abholungsstandort.
Der Dumba Park hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien entwickelt. Zwischen Natur, großen Freiflächen und den beeindruckenden Dinosaurierfiguren verbindet das Gelände Erlebnis und Bewegung. Neben den Urzeittieren gibt es unter anderem eine Schmetterlingswelt, einen Kletterpark mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, sowie Übernachtungsmöglichkeiten in sogenannten Schlaffässern. Gerade an warmen Tagen zieht es zahlreiche Besucher in den Park, der sich als Mischung aus Freizeit- und Naturerlebnis versteht.
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