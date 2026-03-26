Vom Park in den Garten: Dinosaurier kommen unter den Hammer

Von Laura Pusker Wer schon immer davon geträumt hat, einen Dinosaurier im eigenen Garten zu haben, bekommt jetzt eine seltene Gelegenheit. Zwei lebensgroße Urzeitriesen aus dem Dumba Park in Tattendorf suchen ein neues Zuhause. Versteigert werden ein Diplodocus und ein Brachiosaurus. Die beiden Uhrzeitbewohner waren zuvor Teil der Wanderausstellung „Dinosaurs Alive!" und tourten durch mehr als 50 Städte weltweit, von Singapur bis Oostende und schlussendlich auch nach Wiener Neustadt. Seit 2017 stehen sie im Dumba Park, wo auf einem über einen Hektar großen Gelände rund 60 Dinosaurier-Modelle zu sehen sind. Nun müssen zwei der größten Modelle weichen. An ihrem Standort ist ein nämlich neues Projekt geplant. Ein Umstand, den man mit einer Spendenaktion für "Licht ins Dunkel" verbindet.

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Für den guten Zweck Der Eigentümer der Anlage, Christoph Rahofer, engagiert sich bereits zum zweiten mal für „Licht ins Dunkel". Schon 2024 sorgte er mit der „Official Tennis Experience" in der Wiener Stadthalle für Aufmerksamkeit. Dabei wurden Pokale von Tennislegende Thomas Muster versteigert und rund 220.000 Euro erziehlt, die bislang höchste Einzelspende im Rahmen der Aktion. „Es ist schön, wenn man als Familienpark die Möglichkeit hat, Familien in Not zu helfen", sagt Rahofer.