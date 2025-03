Nach dem Felssturz vor mehr als neun Monaten in Schönbühel-Aggsbach im Bezirk Melk in der Wachau soll die B33 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Öffnung sei am Freitag kommender Woche (21. März) geplant, teilte Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) mit. Am Tag zuvor findet eine "entscheidende Behördenbegehung mit Sachverständigen und Experten" statt.

"Nach intensiven Sicherungsarbeiten und Schutzmaßnahmen steuern wir auf eine vorzeitige Verkehrsfreigabe der B33 im Bereich Aggsbach-Dorf zu", sagte Landbauer am Freitag. Die Region könne rechtzeitig zur Marillenblüte aufatmen. Für die Bevölkerung, die Gastronomie und Betriebe bedeute das eine Rückkehr zur Normalität.