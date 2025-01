Traiskirchen: Veganuary macht Gusto auf Bio-Tofu

Aktuell sorgt der „Veganuary“ für eine verstärkte Nachfrage nach Bio-Tofu made in NÖ. „Gesundheit ist eines der Top-Themen für Konsumentinnen und Konsumenten. Dazu zählt vor allem eine bewusste und pflanzenbasierte Ernährung“, sagt Martin Chu, Geschäftsführer von Evergreen. „Wir möchten den gesunden, asiatischen Lifestyle in Österreich etablieren.“

Marktanalysen prognostizieren, dass der globale Markt für vegane Lebensmittel bis 2032 auf über 63 Milliarden Dollar anwachsen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,6 Prozent. Auch in Österreich zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. „Tofu spielt in dieser Entwicklung eine zentrale Rolle. Es bietet eine gesunde, vielseitige und nachhaltige Basis für die moderne Küche und wird in der Gastronomie zunehmend als Innovationstreiber wahrgenommen“, so Chu.