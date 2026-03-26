Urlaubsfeeling: Kabarett und Italo-Pop am Badeteich

Wasserplätschern, ein laues Lüftchen, ein kühles Getränk in der Hand – und dazu Italo-Pop oder Gags von Tom Walek. Die Bettfedernfabrik in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) sorgt heuer im Sommer für Urlaubsfeeling der besonderen Art. Von 22. bis 26. Juli findet am örtlichen Badeteich zum zweiten Mal das „Bettfedern Open Air“ statt. Dort, wo sonst geplanscht wird, sorgen die Kabarettisten Gery Seidl, Tom Walek, Lydia Prenner-Kasper sowie Thomas Stipsits – diesmal mit Band! – für pointierte Satire, feinen Humor sowie besten Sound. Zum Auftakt liefert nämlich die Italo-Band Insieme eine italienische Nacht. Die Künstler treten dabei auf einer 60 Quadratmeter großen schwimmenden Bühne vor jeweils 1.500 Zusehern auf. Kabarett trifft auf Musik Das Open-Air-Event kehrt somit nach einer einjährigen Pause an die Ufer des Oberwaltersdorfer Badeteichs zurück. Bei der Premiere 2024 wurden 4.500 Besucher gezählt, heuer könnten es noch mehr werden. Denn das Festival wurde um einen Tag verlängert. „Und wir haben auch Musik und nicht nur Kabarett“, erklärt die Managerin der Bettfedernfabrik, Sabine Hauger.

Neu ist auch, dass der Badeteich in der Zeit von 20. bis 26. Juli gesperrt wird, um einen reibungslosen Veranstaltungsbetrieb zu gewährleisten. Das sei auch eine finanzielle Überlegung gewesen, sagt Bürgermeisterin Natascha Matousek, der klar ist, dass die Sperre nicht überall auf Begeisterung stoßen wird. Doch statt zwei Wochen brauche man für den Aufbau nur zwei Tage. Zudem müssen die Stühle nicht täglich her- und wieder weggeräumt werden. Auch das Thema Sicherheit habe bei den Überlegungen eine Rolle gespielt. 2024 sei die Teichbühne von Badegästen als Klettergerät genutzt worden. „Die Saisonkarten-Nutzer bekommen zudem an einem Tag freien Eintritt zum Open Air“, verspricht die Ortschefin.

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