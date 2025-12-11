Uraufführung in Reinsberg: Spiel um Menschlichkeit und Weihnachten

Reinsberg. Der Dramatiker Christoph Frühwirth ist mit einem besonderen Stück in seine alte Heimat zurückgekehrt. Am morgigen Freitagabend findet die Uraufführung des "Reinsberger Weihnachtsspiels“ statt.

Es geht um die zeitgenössische Interpretation der Geburt Christi. Gespielt wird an den beiden Adventwochenenden bis 21. Dezember (reinsberger-weihnachtsspiel.at) von Darstellern der Heimatbühne im Reinsberger "Musium“ im Bezirk Scheibbs .