Sind Sie abergläubisch? Alte Weisheiten neu interpretiert

Um einen rationalen Menschen zurück zum Aberglauben zu führen, braucht es manchmal nur einen Stromausfall. So geschehen vor einigen Jahren, als Autor Christoph Frühwirth in seiner Schreibwerkstatt in Purbach plötzlich im Dunklen saß.

„Da war es schwarz“, berichtet Frühwirth im KURIER-Gespräch. „Und bis zur Erfindung der Glühbirne war es bei den Leuten immer schwarz. Wenn dann das Flackern der Kerzen irgendwelche Fratzen an die Wand geworfen hat, oder der Blitz irgendwo eingeschlagen hat, dann konnte man sich nicht anders helfen als mit abergläubischen Mitteln.“