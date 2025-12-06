Niederösterreich

Unfrieden nach Treffen zwischen Spitalsrettern und Landesrat Kasser

Mit 13.556 Unterschriften für "Krankenhaus Melk erhalten" wurden SPÖ-Funktionäre bei ÖVP-Landesrat Anton Kasser vorstellig. Trotz dessen Standortgarantie für ein "starkes medizinisches Zentrum" übten die Roten danach herbe Kritik.
Von Wolfgang Atzenhofer
06.12.25, 08:41
Unterschiedliche Sichtweisen gibt es nach der Übergabe einer Petition "Krankenhaus Melk erhalten“ der SPÖ Melk mit 13.556 Unterschriften an den zuständigen Landesrat Anton Kasser (ÖVP). Nach dem an sich harmonischen Treffen schießen die Melker Roten scharf gegen Kasser, weil dieser in einer Aussendung mitteilte, dass das NÖ Klinikum Melk ein "starkes medizinisches Zentrum im östlichen Mostviertel“ bleibe und alles in Ordnung sei.

Heftiger Polit-Schlagabtausch um regionalen Gesundheitsplan in NÖ

Im Gesundheitsplan 2040+ werde der Standort zum hoch spezialisierten Klinikum mit Schwerpunkt Akutgeriatrie weiterentwickelt. Zusätzlich entstünden über 100 neue Übergangspflegebetten, zentrale Angebote wie die Interne mit Schlaflabor und Wundmanagement bleiben vollständig erhalten, teilte Kasser mit.

15.000 Unterschriften für Rettung zweier Notarztstützpunkte in NÖ

Im Klinikenverbund würden tagesklinische Eingriffe und damit Operationen künftig sogar ausgeweitet und planbare Operationen würden im Spital Melk weiter möglich bleiben, ließ Kasser noch wissen. Die Melker "Initiative“ und der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Schroll hätten Verständnis gezeigt, alle offenen Fragen und Ungereimtheiten erklärte der Landesrat für "ausgeräumt“.

Die Melker sind da aber ganz anderer Meinung. Der SPÖ-Gemeinderat John Haas war verwundert, dass Kasser nicht die SPÖ als Petitionsinitiator nannte. Die Petition "Krankenhaus Melk erhalten" werde weiterlaufen, kündigte Haas an.

Gemeinderat John Haas, Renate Haider und NR Alois Schroll vor der Übergabe der Unterschriften an LR Anton Kasser.

Schroll war ebenfalls sauer, weil er das Treffen als "formloses“ Gespräch gesehen habe und eine gemeinsame Presseerklärung nicht ausgemacht gewesen sei. Dass "unsere Bedenken ernst genommen wurden, entspricht nicht der Sachlage“, so der Parlamentarier.

