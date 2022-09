Unfallserie auf der Südautobahn im Bezirk Neunkirchen

Zu einer Unfallserie ist es am Sonntag auf der A2 Südautobahn im Bezirk Neunkirchen gekommen. Gegen 7 Uhr in der Früh ereignete sich der erste Unfall auf bei Breitenau in Fahrtrichtung. Eine fünfköpfige polnische Urlaubergruppe fuhr aus noch unbekannter Ursache auf den Anhänger eines Klein-Lkw auf. Der Wagen der Polen wurde von der Autobahn katapultiert. Er zog eine Schneise durch das angrenzende Maisfeld. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt entfernte den Unfallwagen mittels Kran.

Kurz nach 11 Uhr krachte es bereits erneut. Richtung Wien kam erneut eine polnische Urlauberfamilie bei Grimmenstein mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Leitschiene. Auf dabei blieben alle Insassen unverletzt.