Unfall eines Transporters in winterlicher Steinbachmauer endete glimpflich

Drei Feuerwehren mussten am heutigen Donnerstag in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) zu einem Unfall auf schneeglatter Straße in der Steinbachmauer ausrücken. Weil vorerst im Alarm der Kategorie T2 eine notwendige Menschenrettung angekündigt wurde, war bei tiefwinterlichen Verhältnissen Eile geboten.

Auch die Feuerwehren Lassing und Lunz am See wurden zum Einsatzort beordert. Ebenso waren Polizei, Rettung und Notarzthubschrauber zum Einsatzort bestellt worden. Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeugs der Göstlinger Freiwilligen, habe man zum Glück Entwarnung geben können, berichtete die FF Göstling.

Leichtverletzter

Der Fahrer des Kleintransporters hatte sich mithilfe der Sanitäter des RTW des Roten Kreuzes bereits aus dem Fahrzeug befreien können. Weitere Passagiere gab es in dem Transporter nicht. Weil sich auch die Verletzungen des Verunfallten als eher leicht herausstellten, konnten die Einsätze der Lassinger und Lunzer Feuerwehrleute storniert werden. Auch der Notarzthubschrauber konnte seinen Einsatz beenden.