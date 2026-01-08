Scheibbs

Unfall eines Transporters in winterlicher Steinbachmauer endete glimpflich

Unfall Steinbachmauer
Für Einsatzkräfte im Raum Göstling wurde nach Unfall Großalarm gegeben. Unfalllenker war zum Glück nur leicht verletzt.
Von Wolfgang Atzenhofer
08.01.26, 15:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Drei Feuerwehren mussten am heutigen Donnerstag in Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) zu einem  Unfall auf schneeglatter Straße in der Steinbachmauer ausrücken. Weil vorerst im Alarm der Kategorie T2 eine notwendige Menschenrettung angekündigt wurde, war bei tiefwinterlichen Verhältnissen Eile geboten.

transporter neben der Fahrbahn

Transporter war neben der Fahrbahn gelandet. 

Auch die Feuerwehren Lassing und Lunz am See wurden zum Einsatzort beordert. Ebenso waren  Polizei, Rettung und Notarzthubschrauber zum Einsatzort bestellt worden. Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeugs der Göstlinger Freiwilligen, habe man zum Glück Entwarnung geben können, berichtete die FF Göstling.

Leichtverletzter

Der Fahrer des Kleintransporters hatte sich mithilfe der Sanitäter des RTW des Roten Kreuzes bereits aus dem Fahrzeug befreien können. Weitere Passagiere gab es in dem Transporter nicht. Weil sich auch die Verletzungen des Verunfallten als eher leicht herausstellten, konnten die Einsätze der Lassinger und Lunzer Feuerwehrleute storniert werden. Auch der Notarzthubschrauber konnte seinen Einsatz beenden.

Schwerer Unfall in NÖ: Frontalkollision fordert ein Menschenleben

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der umgestürzte Transporter von der Feuerwehr geborgen und an sicherer Stelle abgestellt.

Mehr zum Thema

Scheibbs
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare