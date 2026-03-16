Nicht angegurtet und am Handy: 23-Jähriger in NÖ aus Pkw geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist Montagfrüh ein 23-Jähriger aus seinem Pkw geschleudert worden. Der Lenker war nach Polizeiangaben offensichtlich nicht angegurtet und hatte die Herrschaft über den Wagen verloren, weil er durch die Verwendung des Handys abgelenkt war.